شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والانعقاد القادم 3 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وأعلن أن الجلسات القادمة تعقد يوم 3 يوليو القادم.

وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ومشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23 ومشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية للعام المالى 22/23 ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى22/23

كما وافق المجلس ايضا نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ووافق نهائيا على على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ووافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية وعلى مشروع قانون بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجى.

كما وافق 4 اتفاقيات وتشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300000 يورو "ثلاثمائة ألف يورو".

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021

ووافق ايضاعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 87.7 مليون دينار عربى حسابى المعادل لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26/1/2022.