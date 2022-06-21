شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاق لتمويل 55 قطارًا وتجديد معدات الخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم (194) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/3/2022

وإستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن الاتفاقية، قائلا إن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بات أمرا ملحا ولا يحتمل التأجيل للحفاظ على استمرارية تشغيله، وتجنب مشاكل اجتماعية ومرورية جسيمة حال تعطل هذا الخط، مضيفا فى سبيل توفير التمويل المالي اللازم لتحديث وتطوير هذا الخط فقد نجحت وزارة التعاون الدولي في توقيع البروتوكول المالي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، والذي بمقتضاه تقدم الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مساعدات مالية على شكل قرض من الخزانة بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو ، للمساهمة في تكلفة توريد 55 قطار جديد، بالإضافة إلى تحديث ورشة طرة بما يؤهلها لإجراء أعمال الصيانة الدورية للقطارات العاملة وتأهيلها للتعامل مع التطورات التي حدثت في القطارات الجديدة

واستطرد عابد، أنه لتحقيق أفضل مواصفات للقطارات المطلوب توريدها فقد إستعادت الحكومة المصرية تجربتها الناجحة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية خلال الفترة من 1981 إلي 1989 لإنشاء الخط الأول لمترو القاهرة من خلال شركة الستوم الفرنسية، تلك الشركة التي أثبتت كفاءة عالية في توريد قطارات هذا الخط والتي يتم تشغيلها منذ نحو 40 عام مستمرة، واليوم تعود الهيئة القومية للأنفاق للتعاقد مع ذات الشركة لشراء 55 قطار جديد للخط الأول نتيجة ثقة الجانب المصرى في المستوى الفني المتميز للقطارات التي توردها الشركة، ليكتمل بتلك العملية تحديث الخط الأول لمتروالقاهرة والذي خطط له أن يتم على مرحلتين: الأولى تضمنت تطوير أنظمة الإشارات و الإتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكيوأعمال القوى الكهربية والثانية تضمنت تطوير الوحدات المتحركة التي يسهم هذا القرض في تمويلها.

وتابع النائب علاء عابد قائلا الشروط المالية التي تضمنتها اتفاقية القرض اشتملت على العديد من التيسيرات، والتي تمثلت في مدة سداد بلغت نحو ٤٠ سنة، وفترة سماح تصل إلى 15 عاما، وسعر فائدة لا يتعدى ۰.۰۰۹۲% سنويا

وأضاف عابد، أن كل هذه التيسيرات جعلت هذا القرض قرضا ميسرا تعاظمت فيه نسبة المنح لتصل نحو ۹۲٫۷٪. ، مؤكداأن المشروع المستهدف له من الأهمية ما يجعله من المشروعات ذات الأولوية المتقدمة، بما يقدمه من خدمة نقل جماعى آمنة لا يمكن لفئة عريضة من المجتمع الاستغناء عنها، هذا بالإضافة إلى أن هذا الخط مع باقى خطوط المترو ، وخطوط القطار الكهربائي، والمونوريل، سيتكاملون جميعا في شبكة نقل سككى متطورة وحضارية وصديقة للبيئة تربط جميع المناطق العمرانية القديمة والجديدة على مستوى القاهرة الكبرى، في منظومة متكاملة تمثل قفزة حضارية في مجال خدمات نقل الركاب يستحقها المواطن المصرى المتطلع إلى الأفضل في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. أكدت اللجنة المشتركة، على أن مشروع مترو أنفاق القاهرة من أنجح المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، حقق نتائج مبهرة في مجال النقل الجماعي ظهرت في الإقبال الكبير من قبل المواطنين على استخدامه، لما يحققه من توفير زمن الرحلات، وثمن تذكرة في متناول الجميع لمسافات طويلة.