شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لـ"أميرة العادلى" بشأن دور مركز البحوث الجنائية فى حوادث العنف الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن واقعة طعن وذبح طالبة من قبل أحد الطلاب أمام بوابة جامعة المنصورة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ذلك الحادث الذى وقع أمام بوابة الحرم الجامعي هو جزء من سلسلة متتالية من العنف غير المبرر، وتكرار لحوادث شاهدناها جميعا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتى تتطلب دراسة هذه الظواهر الاجتماعية وتحليلها وارتباطها بشكل كبير بالإدمان والمشاكل النفسية.

وتساءلت "العادلي"، عن وجود دراسات وتحليل لتلك الظواهر من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهل توجد استراتيجية واضحة للتعامل مع تلك الظواهر؟.