شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد القيادة السياسية والتمكين أصبح حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بتمكين المرأة وتبني وجودها ومشاركتها فى الحياة السياسية، ووجودها ضمن الصفوف الأمامية فى كافة مؤسسات الدولة، وتمكين المرأة سياسيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (195) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

وأضاف النائب علاء عابد، أن تمكين المرأة ساسيا أدي إلى أن يكون لدينا 25 % من أعضاء البرلمان من السيدات وأيضا أصبح لدينا عدد كبير من الوزيرات فى الحكومة وقاضيات، مؤكدا أن المرأة المصرية منذ فجر التاريج وهي لها دور رائد ، فى كافة المجالات وهي أول من نزلت الميدان فى ثورة 30 يونيو.

وأعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات موافقتة على الاتفاقية، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تستحق منا جميعا كل تقدير واحترام فهي نبوية موسي ، وهي شعراوي ، وحميدة خليل أول شهيدة فى ثورة 1919 وبالتالي فقد سجل التاريخ نضال المرأة المصرية ومكانتها التاريخية.

قالت النائبة هند رشاد، إن المراة المصرية تحظى باهتمام كبير من كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال التمكين والتأهيل الحقيقى على الأرض، وذلك فى كافة المجالات والقطاعات، وأصبحت المرأة شريك أساسى فى جميع المناحي وهذا الأمر يعود للجهود الكبيرة من قبل القيادة السياسية. وفى ذات الصدد، قال النائب محمد سلطان، إن المرأة تعيش عصرها الذهبى، وهناك اهتمام كبير بتمكين المرأة خلال السنوات الأخيرة ساهم فى حصول المرأة على الكثير من الحقوق، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الحقوق والتوسع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أثبتت المرأة كفاءتها وقدرتها على العمل فى جميع القطاعات. وقالت النائبة غادة الضبع، أن المرأة المصرية حصلت على الكثير من الحقوق خلال السنوات الأخيرة وأصبح التمكين والتأهيل حقيقة على أرض الواقع، متابعة:" نجد المرأة فى جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية بفضل الدعم المقدم لها من قبل القيادة السياسية".



























