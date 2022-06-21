ولي العهد والرئيس المصري يعقدان جلسة مباحثات

يعقد ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك في قصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم ولي العهد بقصر الاتحادية، لعقد مباحثات ثنائية بين الطرفين.

وحسب ما أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، سيتم عقد مباحثات ثنائية بين ولي العهد والرئيس المصري، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وللأمتين العربية والاسلامية.

مراسم استقبال

وأقيمت بقصر الاتحادية؛ مراسم استقبال رسمية لولي العهد بقصر الاتحادية، في زيارة تستغرق يومين، استجابة لتوجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جولة خارجية لولي العهد؛ تشمل كل من الأردن وتركيا.

وعلى هامش الزيارة، قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن توقيع الاتفاقيات اليوم مع مصر، يأتي على هامش زيارة ولي العهد للمرة الرابعة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد أهمية العلاقات بين مصر والسعودية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لتوقيع اتفاقيات بين السعودية ومصر، بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف وزير الاستثمار، أن مصر تشهد نهضة واسعة تحت قيادة الرئيس السيسي، وأيضًا المملكة العربية السعودية؛ تعيش نهضة واسعة في إطار خطة 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان.