تركيا ترحل مئات المهاجرين الافغان الى بلادهم

وذكرت وكالة "الاناضول" التركية انه "تتواصل عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بعد ضبطهم وإحالتهم إلى مراكز الترحيل التابعة لمديريات الهجرة في الولايات التركية".

واضافت انه "ضمن هذا السياق، تم إرسال 454 مهاجرا أفغانيا بالحافلات من مركز الترحيل المؤقت في ملاطية إلى مطار الولاية".



واشارت الوكالة الى انه "تم نقل المهاجرين عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية، على أن تحط في مطار العاصمة كابل".

ويذكر أن 1135 مهاجرا أفغانيا تمت إعادتهم من مطار ملاطية عبر 5 رحلات خلال الأيام الـ3 الأخيرة.