'الزائر الثقيل' يصل بغداد (صور)

ويوم أمس، توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تعرض العراق لعاصفة ترابية، بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من المتوقع أن يضغط تأثير المنخفض الحراري الموسمي اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 21 حزيران 2022 بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة وجافة مرافقة للمرتفع الجوي القادم من البحر المتوسط مسببة طقساً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في عدة أماكن من البلاد".



وشهد العراق خلال الأشهر الماضية عدة عواصف ترابية دخل على اثرها العشرات من المواطنين إلى المستشفيات؛ بسبب حالات الاختناق، فيما علقت أغلب مطارات البلاد حينها الرحلات الجوية.

لكن أجواء الغبار هذا اليوم تتزامن مع طقس حار جداً يشهده العراقيون، إذ تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

ويعد العراق من الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية، بحسب وزارة البيئة العراقية.