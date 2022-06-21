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برشلونة يكشف عن ملعبه البديل في 2023-2024

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-21 | 14:34

برشلونة يكشف عن ملعبه البديل في 2023-2024

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كشف نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن الملعب الذي سيستضيف مباريات الفريق في موسم 2023-2024.
وقال خوان لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "برشلونة سيلعب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي خلال موسم 2023-2024 بسبب مشروع (سباي بارسا)".

ويهدف برشلونة لتجديد ملعب "كامب نو" خلال تلك الفترة، بعد أن حصل لابورتا على موافقة الجمعية العمومية على مشروع "سباي بارسا".


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى برشلونة سيخوض مبارياته على ملعب "كامب نو" بشكل طبيعي خلال الموسم المقبل.

وذكرت "سبورت" أن سعة ملعب لويس كومبانيس الأولمبي تبلغ 55 ألف متفرج فقط، مقارنة ب98 ألف مقعد في "كامب نو".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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