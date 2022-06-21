الخارجية اللاتفية تؤكد أن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في موعد لا يتجاوز منتصف القرن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية اللاتفي، إيدغار رينكيفيتش، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي "بعد عام أو بعد أسبوع"، مضيفا أن هذا سيحدث في موعد لا يتجاوز منتصف القرن الجاري.



وقال في حديثه لقناة "RTVI": "أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد عام أو بعد أسبوع. وآمل بألا تصبح عضوا في منتصف القرن الجاري. أعتقد أنه سيحدث قبل ذلك".

وأضاف أن منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي يعد إشارة سياسية ورمزية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يجب على بلدان الاتحاد الأوروبي إعداد خطة واسعة تضم الإصلاحات والخطوات الأخرى التي يجب أن تجريها أوكرانيا من أجل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وشدد على أن الأولوية اليوم هي لاستئناف الاقتصاد الأوكراني والبنية التحتية الأوكرانية.

وأوصت المفوضية الأوروبية، الجمعة الماضية، بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يتعين على هاتين الدولتين اتخاذ خطوات محددة وإجراء إصلاحات من أجل إطلاق المفاوضات حول انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.