شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية لمواجهة تداعيات كورونا بـ373 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 87.7 مليون دينار عربى حسابى المعادل لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26/1/2022.

واستعرض النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: "أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كوفيـد-19؛ وذلك فى إطار المساعى المستمرة التى يبذلها البنك المركزى المصرى لتجاوز تلك التداعيات، وتوفير الموارد المالية من النقد الأجنبى اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، ولدعم الموقف الكلى لميزان المدفوعات المصرى وإصلاح أية اختلالات فيه.

وتابع: "أن الاتفاق المعروض يعمل على تجاوز تداعيات وباء "كوفيد -19"، وتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبى اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز جهود الحكومة المصرية فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة "كوفيد-19".