شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير يحصل على موافقات من محافظة القاهرة لتطوير 10 شوارع بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقات من محافظة القاهرة لتطوير ورفع كفاءة 10 شوارع بحي دار السلام، وذلك استجابة لشكاوى وطلبات المواطنين.

ووافقت المحافظة على طلبات "مطر" لتطوير شوارع: "العبور - عزيز عزت - البنك - الجراج - الفيوم - شارع 9 بمنطقة حدائق المعادي - جسر اللألاي - الجسر البراني - العجمي - أسيا."

وستدخل الشوارع في الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة للعام المالي 2023 - 2024 ليتم تطويرها.

ومن جانبه أكد "مطر" أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات المواطنين، وسعيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي دار السلام وأهالي قطاع القاهرة بشكل عام، موجها الشكر لمحافظة القاهرة على تعاونها الدائم.