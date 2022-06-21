شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بتمكين المرأة وتبني وجودها ومشاركتها فى الحياة السياسية، ووجودها ضمن الصفوف الأمامية فى كافة مؤسسات الدولة، وتمكين المرأة سياسيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (195) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

وأضاف النائب علاء عابد، أن تمكين المرأة ساسيا أدي إلى أن يكون لدينا 25 % من أعضاء البرلمان من السيدات وأيضا أصبح لدينا عدد كبير من الوزيرات فى الحكومة وقاضيات، مؤكدا أن المرأة المصرية منذ فجر التاريج وهي لها دور رائد ، فى كافة المجالات وهي أول من نزلت الميدان فى ثورة 30 يونيو.

وأعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات موافقتة على الاتفاقية، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تستحق منا جميعا كل تقدير واحترام فهي نبوية موسي ، وهي شعراوي ، وحميدة خليل أول شهيدة فى ثورة 1919 وبالتالي فقد سجل التاريخ نضال المرأة المصرية ومكانتها التاريخية.



























