مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن قواتنا المسلحة تحرص على الدفاع عن الوطن، ولذلك تقدمت بمشروعي قانونين، أحدهما بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، والآخر بشأن أكاديمية ناصر العسكرية، مضيفا: "كل التحية للقوات المسلحة".

وأضاف جبالى أن مشروعات القوانين المقدمة هدفها تطوير مواكب لأحدث التطورات العالمية، والقوات المسلحة لا يفوتها تطويرها بنفسها وتتميز بوطنيتها، وأنا أفتخر فى أى مؤتمر إن قواتنا المسلحة قوات وطنية تتميز عن غيرها.

وأشاد النواب من بينهم أشرف رشاد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح أبوهميلة بمشروع القانون، وقال أشرف رشاد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن دعم القوات المسلحة شرف لكل الأعضاء، ومشروع القانون يستحق التحية والتقدير للقوات المسلحة، التى تحرص على إعداد الكوادر المؤهلة للدفاع عن الوطن.

وقال النائب اللواء أحمد العوضى، إن مشروع القانون يستهدف تنظيم أحكام إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية للارتقاء بالمحتوى التعليمي، وتطوير مجال التعليم التكنولوجى والتدريب المهني ومنح خريجيها من الضباط التأهيل العلمى والتقنى مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها فى جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بعمل القوات المسلحة.