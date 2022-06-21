شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق نهائيا على موازنة المجلس 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 22/23، وذلك طبقا لما انتهى اليه لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات مجلس النواب، وبلغ المخصص للباب الاول الخاص بالاجور والتعويضات مليار و14 مليون و300 الف جنيه.

وبلغ إجمالى المخصص للباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات 497 مليون و700الف جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات" نحو 60 مليون جنيه.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023 للهيئة القومية للإنتاج الحربى.