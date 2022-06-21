21 يونيو , 2022
زلزال بقوة ست درجات يهز جزر بونين اليابانية (أ ف ب).
تتوقع اليابان تغييراً طفيفاً في منسوب سطح البحر اليوم الثلاثاء بعدما هز زلزال بقوة ست درجات جزر بونين التي تقع في أقصى جنوب شرق الجزر الرئيسية للبلاد.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وهي توصية لا تصدر إلا في حالة وجود تغيير طفيف في منسوب سطح البحر، في مجموعة من الجزر النائية تشمل تشيتشيجيما، إحدى جزر بونين.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة ست درجات يهز جزر بونين اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.