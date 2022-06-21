الصحافي الروسي الفائز بنوبل السلام يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعماً لأوكرانيا

الصحافي الروسي دميتري موراتوف (أ ف ب).

باع الصحافي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» الاستقصائية المستقلّة، في مزاد علني جرى الإثنين في نيويورك لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا، جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي بـ103.5 مليون دولار.

وأعلنت دار «هيريتدج أوكشن» التي نظّمت المزاد أنّ الميدالية اشتراها عبر الهاتف مزايد لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أنّ عائدات المزاد ستذهب إلى مهمة منظمة اليونيسف الخاصة بالاستجابة الإنسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.

ونال موراتوف الجائزة في 2021 بالاشتراك مع الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا، وقد كرّمتهما لجنة نوبل يومها على «جهودهما في حماية حرية التعبير».

وعلّقت صحيفة موراتوف نشاطها في آذار/مارس بعد أن أقرّت روسيا تشريعاً يفرض عقوبات سجن مشدّدة ضدّ كلّ من ينتقد عملية الكرملين العسكرية في أوكرانيا.

وجاء الإعلان عن تعليق عمل الصحيفة في روسيا بعد أكثر من شهر على غزو موسكو لأوكرانيا.