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ايران.. القبض على ثلاثة 'عملاء للموساد الاسرائيلي'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 3 عملاء على صلة بالموساد الإسرائيلي في نيسان الماضي، وسيتم محاكمتهم قريبا.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، ان "المدعي العام في مدينة زاهدان أعلن عن اعتقال عناصر الموساد في محافظة سيستان وبلوشستان".

واضاف ان "عملية الرصد والمراقبة التي استمرت 8 أشهر للتعرف على الشبكة"، موضحا إن "اغتيال بعض العلماء النوويين كان على جدول أعمالهم".


وكانت مصادر إيرانية كشفت مؤخراً أن "إسرائيل ربما تسببت بمقتل عالمين نوويين عن طريق تسميمهما مما أدى إلى إصابتهما بأمراض غامضة تسببت في وفاتهما".

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أن "أمن الشعب الإيراني خط أحمر، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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