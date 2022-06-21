انت الان تتابع خبر ايران.. القبض على ثلاثة 'عملاء للموساد الاسرائيلي' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 3 عملاء على صلة بالموساد الإسرائيلي في نيسان الماضي، وسيتم محاكمتهم قريبا.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، ان "المدعي العام في مدينة زاهدان أعلن عن اعتقال عناصر الموساد في محافظة سيستان وبلوشستان".
واضاف ان "عملية الرصد والمراقبة التي استمرت 8 أشهر للتعرف على الشبكة"، موضحا إن "اغتيال بعض العلماء النوويين كان على جدول أعمالهم".
وكانت مصادر إيرانية كشفت مؤخراً أن "إسرائيل ربما تسببت بمقتل عالمين نوويين عن طريق تسميمهما مما أدى إلى إصابتهما بأمراض غامضة تسببت في وفاتهما".
وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أن "أمن الشعب الإيراني خط أحمر، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل".
واضاف ان "عملية الرصد والمراقبة التي استمرت 8 أشهر للتعرف على الشبكة"، موضحا إن "اغتيال بعض العلماء النوويين كان على جدول أعمالهم".
وكانت مصادر إيرانية كشفت مؤخراً أن "إسرائيل ربما تسببت بمقتل عالمين نوويين عن طريق تسميمهما مما أدى إلى إصابتهما بأمراض غامضة تسببت في وفاتهما".
وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أن "أمن الشعب الإيراني خط أحمر، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل".