موسكو تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد ماركوس إيديرر، على خلفية القيود التي فرضتها ليتوانيا على عبور بعض السلع لمنطقة كالينينغراد الروسية.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن السفير وصل إلى مقر الوزارة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق اليوم إنه يتعين على ليتوانيا أن تدرك أن قرارها سيكون له عواقب وخيمة.

واتهمت الدبلوماسية ليتوانيا بمفاقمة قضايا الأمن الغذائي العالمي.

وكانت ليتوانيا أبلغت سلطات كالينينغراد بفرض قيود على عبور بعض السلع إليها بسبب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وطالبت الخارجية الروسية ليتوانيا أمس برفع الحظر الذي فرضته على نقل السلع عبر السكك الحديدية لجيب كالينينغراد على بحر البلطيق، ويقع جيب كالينينغراد بين ليتوانيا وبولندا.