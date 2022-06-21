بوتين يؤكد أن صاروخ "سارمات" العابر للقارت يدخل الخدمة نهاية العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن صاروخ "سارمات" الباليستي، العابر للقارات، سيدخل الخدمة نهاية العام الجاري.



واختبرت روسيا أبريل/ نيسان الماضي "سارمات" ويلقب بـ"الشيطان 2"، للمرة الأولى.

وحينها علق الرئيس الروسي على التجربة بالقول إنها "ستدفع أولئك الذين يحاولون تهديد روسيا إلى التفكير مرتين".

كما وصفه بـ"السلاح الفريد حقا" وهو "قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ"، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن التجربة الصاروخية "روتينية".

وطور الاتحاد السوفيتي أول صاروخ باليستي عابر للقارات في الخمسينيات، ثم تلته الولايات المتحدة، بينما أنتجت الصين أول صواريخها الباليستية العابرة للقارات في السبعينيات.

وكانت الإصدارات القديمة أبطأ وتحمل حمولات أخف من الإصدارات الحديثة.

وكان معروفا على نطاق واسع أن روسيا تطور صاروخا باليستيا عابر للقارات ليحل محل الصواريخ القديمة، وهو ما أعلنه بوتين في عام 2018 خلال خطابه السنوي