عاجل.. زلزال قوته 6 درجات يهز جزر بونين اليابانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تتوقع اليابان تغييرا طفيفا في منسوب سطح البحر، الثلاثاء، بعدما هز زلزال بقوة 6 درجات جزر بونين في أقصى جنوب شرق البلاد.



وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وهي توصية لا تصدر إلا في حالة وجود تغيير طفيف في منسوب سطح البحر، في مجموعة من الجزر النائية تشمل تشيتشيجيما، إحدى جزر بونين.