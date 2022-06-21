الارشيف / اخبار العالم

عاجل.. زلزال قوته 6 درجات يهز جزر بونين اليابانية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال قوته 6 درجات يهز جزر بونين اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تتوقع اليابان تغييرا طفيفا في منسوب سطح البحر، الثلاثاء، بعدما هز زلزال بقوة 6 درجات جزر بونين في أقصى جنوب شرق البلاد.

 

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

 

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وهي توصية لا تصدر إلا في حالة وجود تغيير طفيف في منسوب سطح البحر، في مجموعة من الجزر النائية تشمل تشيتشيجيما، إحدى جزر بونين.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا