تفاصيل اتفاقية مصر والسعودية للارتقاء بمستوى الإعلام

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2" اليوم الثلاثاء إنه تم توقيع اتفاقية مشتركة، صباح اليوم، مع الدكتور ماجد القصبي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشتمل على بنود كثيرة، وترقى العلاقات الإعلامية مع الدولتين.

وأضاف كرم جبر، أن الاتفاقية الإعلامية تشتمل على الكثير من البنود، والتي تبلور السياسات في برنامج تنفيذي، وأهم تلك البنود هو إنشاء لجنة إعلامية مصرية سعودية لتنظيم الإعلام ما بين البلدين، فضلا عن مهمتها في حل أية مشكلة في المجال الإعلامي، وهي في حالة انعقاد مستمر.

وأوضح “رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام“، أن البرامج المشتركة تشمل على تغطية موسم الحج إعلاميا، بالإضافة للنشر المشترك للأدباء في الصحف المختلفة بين البلدين، مردفا: نهدف لنقل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلدين إعلاميا".