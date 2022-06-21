شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان .. تحذير من «تسونامي» بعد تغير منسوب البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوقع اليابان تغييرا طفيفا في منسوب سطح البحر اليوم الثلاثاء بعدما هز زلزال بقوة ست درجات جزر بونين التي تقع في أقصى جنوب شرق الجزر الرئيسية للبلاد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وهي توصية لا تصدر إلا في حالة وجود تغيير طفيف في منسوب سطح البحر، في مجموعة من الجزر النائية تشمل تشيتشيجيما، إحدى جزر بونين.