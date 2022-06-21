شكرا لقرائتكم خبر عن مطار هيثرو يلغي 10% من رحلاته بسبب عطل في أنظمة نقل الحقائب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • قرار الإلغاء سيؤثر على نحو 30 رحلة طيران

طالبت إدارة مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، بعض شركات الطيران بإلغاء عدد من رحلاتها المجدولة اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو في رسالة نصية إن سلطات المطار طلبت إلغاء حوالي 10% من إجمالي عدد الرحلات المقررة اليوم بالنسبة لصالتي الركاب الثانية والثالثة.

جاءت هذه الخطوة على خلفية تداعيات الخلل الذي تعرض له نظام نقل الحقائب في المطار مطلع الأسبوع الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار الإلغاء سيؤثر على نحو 30 رحلة طيران.

كان مطار جاتويك في لندن أيضا قد أعلن في الأسبوع الماضي اعتزامه إلغاء مئات الرحلات الجوية في ذورة فصل الصيف بسبب نقص العمالة ، وذلك بعد إعلان مطار سيخبول الدولي في العاصمة الهولندية أمستردام عن خطوة مماقلة.

وذكر جاتويك وهو ثاني أكبر مطار في بريطانيا أنه سوف يحدد عدد الرحلات الجوية بواقع 825 رحلة يوميا في تموز/يوليو و850 رحلة في أغسطس، "من أجل ضمان معايير خدمة أفضل وأكثر اعتمادية".

وأضاف المطار في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن "عددا من الشركات، بما في ذلك شركات الخدمة الأرضية، تعاني من نقص حاد في العمالة، ولذا فإن التشغيل بالوتيرة المعتادة سوف يتسبب في اصطفاف طوابير أكبر وتأخيرات وإلغاء رحلات في اللحظة الأخيرة".

وقالت سلطات مطار دبلن في أيرلندا إنها تعتزم تعويض بعض الركاب الذين لم يلحقوا بطائراتهم بسبب امتداد صفوف إنهاء إجراءات السفر في المطار نتيجة نقص العمالة.