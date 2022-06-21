ماسك: تسلا تخفض عدد الموظفين بنحو 10% خلال ثلاثة أشهر

إيلون ماسك (أ ف ب).

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية اليوم الثلاثاء إن الشركة ستخفض عدد الموظفين بنحو عشرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرغ، قال إن التخفيضات ستصل إلى نحو 3.5 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين في الشركة.