21 يونيو , 2022
إيلون ماسك (أ ف ب).
قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية اليوم الثلاثاء إن الشركة ستخفض عدد الموظفين بنحو عشرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرغ، قال إن التخفيضات ستصل إلى نحو 3.5 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين في الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماسك: تسلا تخفض عدد الموظفين بنحو 10% خلال ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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