شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: التعاون الاقتصادى بين مصر والسعودية لصالح المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية ومتأصلة موضحا أن التعاون الثنائي بين البلدين دائما ما يحرز تقدما ملموسا في مختلف الأصعدة لصالح المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تتجاوز الـ30 مليار دولار وذلك في العديد من القطاعات الاقتصادية فالمملكة واحدة من كبريات الدول التى لها استثمارات في مصر، وهى دولة مرحب بها دائما وفي كل الأوقات نظرا لما يربط الشعبين من علاقات تاريخية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر تشهد توجها غير مسبوق في دعم الاستثمار ، إذ يصل إجمالى الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية باستثمارات تتجاوز قيمتها 145 مليار جنيه مصري، في عدد من القطاعات أبرزها مجالات الطاقة المتجددة والبترول والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه الجندى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في التحول الذي تعيشه مصر اليوم في البيئة الاستثمارية والتوجه نحو ضخ المزيد من الاستثمارات التى تضمن اقتصادا أكثر قوة في مواجهة التحديات المالية العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل في مطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور مصر لمدة يومين.

وتتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية".