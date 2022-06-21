شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. توقعات بإلغاء 80% من خدمات القطارات جراء إضرابات العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار تقرير إخباري اليوم الثلاثاء إلى توقعات بأن يسبب إضراب عن العمل في قطاع السكك الحديدية في إلغاء نحو 80% من خدمات القطارات بأنحاء بريطانيا اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن ركاب القطارات سوف يواجهون حالة من الفوضى بسبب تشغيل 20% فقط من الخدمة، وغلق نصف الخطوط، نتيجة أكبر إضراب لعمال السكك الحديدية من الجيل الحالي.

وسوف يضرب الآلاف من أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل العاملين في مجموعة نتوورك ريل و13 شركة أخرى من مشغلي القطارات عن العمل خلال أيام الثلاثاء وبعد غد الخميس، ويوم السبت المقبل.

وسوف يعاني المشغلون غير المشاركين في الإضراب أيضا من اضطرابات بسبب إضراب عمال التحويلة في شركة نتوورك ريل. كما سيشارك في الإضراب اليوم الثلاثاء عمال مترو أنفاق لندن.

ووفقا لصحيفة الجارديان وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، سوف يتم تشغيل نحو 20% فقط من خدمات السكك الحديدية اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تتأثر خدمات القطارات في غير أيام الإضراب أيضا بسبب التداعيات غير المباشرة - مع تشغيل نحو 60% من الخدمات العادية.

وفشلت مفاوضات اللحظة الأخيرة في حل الخلاف المرير بشأن الرواتب والوظائف وظروف العمل، حيث ألقى كل طرف من الأطراف المعنية باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم.