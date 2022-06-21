الكرملين: الأميركيان المعتقلان في أوكرانيا ارتكبا «جرائم»

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة تلفزيونية الإثنين أنّ شخصين أميركيين اعتقلا في أوكرانيا خلال قتالهما إلى جانب الجيش الأوكراني «هدّدا» حياة الجنود الروس و«يجب أن يحاسبا على هذه الجرائم».

ويعدّ هذا التعليق الأول للكرملين على قضيتي المحاربين الأميركيين المخضرمين ألكسندر درويك وآندي هوين، وفقًا لشبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية الأميركية التي أجرت المقابلة معه.

وقال بيسكوف متحدّثاً بالإنكليزية «هما من المرتزقة وكانا متورطين في أنشطة غير قانونية على أراضي أوكرانيا (...) في إطلاق النار على جنودنا وقصفهم وتعريض حياتهم للخطر».

وأضاف في مقتطفات تمّ بثّها من المقابلة «يجب تحميلهما المسؤولية عن تلك الجرائم التي ارتكباها»، مشيراً إلى أنّه «يجب التحقيق في هذه الجرائم».

وقال المتحدث باسم الكرملين «هما ليسا (في) الجيش الأوكراني، لذا فهما لا يخضعان لاتفاقية جنيف».