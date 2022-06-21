21 يونيو , 2022
كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع (أ ف ب).
أطلقت كوريا الجنوبية الثلاثاء أول صاروخ فضائي محلي الصنع، وفق ما أظهرت مشاهد بثّها التلفزيون، في ثاني محاولة تقوم بها سيول في هذا المجال بعدما فشلت الأولى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وانطلق الصاروخ الكوري لإطلاق الأقمار الاصطناعية 2 الذي يبلغ وزنه مع محركاته العاملة بالوقود السائل 200 طن ويُسمّى بشكل غير رسمي «نوري»، من موقع غوهونغ عند الساعة الرابعة بعد الظهر، وقال معلّق «يبدو أن الأمور تسير وفق الخطة».
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