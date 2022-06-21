انت الان تتابع خبر 'كاف' يعلن مواعيد البطولات الإفريقية للموسم الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقرر الكاف تأجيل انطلاق الموسم الجديد من بطولات إفريقيا، بحيث تنطلق 9 سبتمبر بدلا من 9 أغسطس.

وتقرر استمرار نظام الخمسة تبديلات في الموسم الجديد، إلى جانب السماح بقيد 40 لاعبا لكل ناد بدلا من 30، وكذلك السماح بوجود 9 لاعبين على مقاعد الاحتياط (بدلا من 7).



كما قرر الاتحاد الإفريقي تخصيص فترة قيد واحدة فقط للأندية المشاركة في بطولات الموسم الجديد، من 1 إلى 15 أغسطس المقبل.

وأوضح مصدر بالكاف: "تقرر إلغاء فكرة تخصيص أكثر من موعد للقيد، والاكتفاء بفترة واحدة فقط قبل انطلاق البطولة، إلى جانب فترة الانتقالات الشتوية في يناير".

ووضع الكاف المواعيد على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11، والإياب من 16 إلى 18 سبتمبر.

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9، والإياب من 14 إلى 16 أكتوبر.



ملحق (الكونفيدرالية): من 2 إلى 9 نوفمبر.

الجولة الأولى (مجموعات) من 10 إلى 12 فبراير 2023.

الجولة الثانية من 17 إلى 19 فبراير.

الجولة الثالثة: من 24 إلى 26 فبراير.

الجولة الرابعة: 7 و8 مارس.

الجولة الخامسة: 17 و18 مارس.

الجولة السادسة: من 31 مارس إلى 2 أبريل.

ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23، والإياب من 28 إلى 30 أبريل.

نصف النهائي: الذهاب من 12 إلى 14، والإياب من 19 إلى 21 مايو.

النهائي: من 2 إلى 11 يونيو 2023.