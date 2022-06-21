الصحة النيابية توجه دعوة للحكومة بشأن 'الكوليرا' وتحذر من التفشي - عاجل

دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ماجد شنكالي، اليوم الثلاثاء،وزارة المالية الى تخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لدعم وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في اقليم كردستان لاحتواء حالات انتشار مرض الكوليرا وأبعاد هذا الملف الانساني عن الخلافات والسجالات السياسية.

محمد يوسف

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