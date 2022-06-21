انت الان تتابع خبر الصحة النيابية توجه دعوة للحكومة بشأن 'الكوليرا' وتحذر من التفشي - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد
دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ماجد شنكالي، اليوم الثلاثاء،وزارة المالية الى تخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لدعم وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في اقليم كردستان لاحتواء حالات انتشار مرض الكوليرا وأبعاد هذا الملف الانساني عن الخلافات والسجالات السياسية.
دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ماجد شنكالي، اليوم الثلاثاء،وزارة المالية الى تخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لدعم وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في اقليم كردستان لاحتواء حالات انتشار مرض الكوليرا وأبعاد هذا الملف الانساني عن الخلافات والسجالات السياسية.