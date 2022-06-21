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الصحة النيابية توجه دعوة للحكومة بشأن 'الكوليرا' وتحذر من التفشي - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ماجد شنكالي، اليوم الثلاثاء،وزارة المالية الى تخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لدعم وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في اقليم كردستان لاحتواء حالات انتشار مرض الكوليرا وأبعاد هذا الملف الانساني عن الخلافات والسجالات السياسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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