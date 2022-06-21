انت الان تتابع خبر مراقبون: هكذا سينتهي الانسداد السياسي‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خمسون نائبا والعدد في تصاعد .. تواقيع برلمانية لعقد جلسة نيابية استثنائية لتأدية النواب البدلاء اليمين الدستورية في حراك ملحوظ من قبل قوى الاطار التنسيقي لاستباقِ اي حدثٍ او مفاجئةٍ تقلب المعادلة السياسية صوب رياح تجري بما لا تشتهي سفنهم.

عجلة المفاوضات لتشكيل الحكومة تتحرك بوتيرة مسرعة .. برلمانياً خمسون نائبا يوقعون على دعوة لعقد جلسة استثنائية للنواب البدلاء والتواقيع بحسب تسريبات في تصاعد مستمر لسد الفراغ الحاصل بعد استقالة النواب الصدريين اما قانونيا يرى مختصون امكانية ان تُعقد جلسة طارئة او استثنائية ولا ضير في ذلك حتى وان كان المجلس يتمتع بعطلته التشريعية

الدعوة الى عقد جلسة استثنائية لسد المقاعد الشاغرة بالنواب البدلاء جاءت لاستباق اي مفاجئة سياسية قد تقلب المعادلة من جديد لكن هذا لا يعني ان معضلة التشكيلة الحكومية قد انتهت حيث يرى مراقبون ان الانسداد سينتهي بتوافق القوى الكردية على مرشح معين لمنصب رئاسة الجمهورية

يسابقون الزمن لتشكيل حكومة اطارية توافقية .. هذا ما تعمل عليه بعض الاطراف السياسية لكن السؤال الاهم والابرز كيف سيكون شكل الحكومة وكذلك البرلمان بغياب الطرف الفائز الادابة عن هذا السؤال متروكةٌ للكتلة الصدرية؟