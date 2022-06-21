موسكو:إجراء استفتاء على دخول خيرسون في الخريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، إجراء استفتاء على دخول منطقة خيرسون إلى روسيا هذا الخريف.



وأضاف ستريموسوف وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، "أن الاستفتاء سيجرى هذا العام. ومن المقرر أن يتم ذلك في الخريف دون تحديد تواريخ دقيقة في هذا الشأن.

وقال المسؤول الروسي إنه بعد الاستفتاء، ستصبح المنطقة بالكامل ضمن الاتحاد الروسي، ولم يتبق لنا سوى القليل من الوقت لنشعر بأننا مواطون كاملو الأهلية في روسيا العظمى، ونحن نسير على طريق القرم".

وخلال العملية العسكرية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزر مطلة على ساحل بحر آزوف لمقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.