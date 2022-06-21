شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على سعر الدولار واليورو اليوم في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تداولات الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022، لدى البنك المركزي، فيما ارتفع بالسوق الموازية.



تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 153.35 دينار للشراء، و153.38 دينار للبيع، مقابل 153.45 دينار للشراء، و153.50 دينار للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب موقع بنك الجزائر الرسمي "bank-of-algeria.dz".

فيما زاد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 189.62 دينار للشراء، و191.73 دينار للبيع، مقابل 189.52 دينار للشراء، و191.62 دينار للبيع، أمس، بحسب منصة (exchangerates247) المتخصصة في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

وكان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، قد أقال وزير المالية عبد الرحمن راوية، يوم الأربعاء الماضي وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة.

يأتي ذلك، بعدما أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 23 مايو/أيار الماضي محافظ البنك المركزي رستم فاضلي بشكل مفاجئ، وتعيين صلاح الدين طالب، محافظًا جديدًا للبنك، خلفًا له.

ولم توضح الرئاسة الجزائرية أسباب إقالة الرئيس الجزائري لمحافظ البنك المركزي والذي تولى منصبه في 20 سبتمبر/أيلول 2020.

وصلاح الدين طالب اسم غير معروف في قطاع المالية بالجزائر، إلا أنه يعد من أقدم موظفي البنك المركزي الجزائري.

وزاد سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 145.91 دينار للشراء، و145.92 دينار للبيع، مقابل 145.8 دينار للشراء، و145.81 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

بينما استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، ليبلغ مستوى 178.44 دينار للشراء، و178.48 دينار للبيع، مقابل 179.47 دينار للشراء، و179.55 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 220.80 دينار للشراء، و223.25 دينار للبيع مقابل 220.5 دينار للشراء، و222.95 دينار للبيع ، أمس.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 38.88 دينار للشراء، و38.89 دينار للبيع.

فيما شهد تغيرا طفيفا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ 47.97 دينار للشراء، و48.50 دينار للبيع أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.72 دينار للشراء، و39.73 دينار للبيع.

فيما استقر سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 474.67 دينار للشراء، و475.96 دينار للبيع.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 586.41 دينار للشراء، و592.92 دينار للبيع.