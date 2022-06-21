عاجل.. الرئاسة الفرنسية: ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.



ويعقد ماكرون، الثلاثاء والأربعاء، اجتماعات متتالية مع ممثّلي القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة من أجل تحديد استراتيجية "لمصلحة الفرنسيين" بعد فشل معسكره في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون بولاية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية والبالغة 289 مقعدا من أصل 577 مقعدا.

ويمكن لائتلاف "معاً!" الرئاسي الذي حصل على 245 نائبا في الجمعية الوطنية، أن يبرم اتفاقا مع المعارضة، ولا سيّما حزب الجمهوريين اليميني الذي فاز بـ61 مقعداً، لتشكيل ائتلاف يتمتّع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وشهدت الانتخابات التشريعية اختراقاً غير مسبوق للتجمّع الوطني (يمين متطرّف) بزعامة مارين لوبان إذ حصل حزب منافسة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 89 نائبا.

فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون على 150 نائباً على الأقل، بحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.