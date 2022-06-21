عاجل.. كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي "محلي الصنع"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أول صاروخ فضائي محلي الصنع في ثاني محاولة تقوم بها سيؤول في هذا المجال بعدما فشلت الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وانطلق "الصاروخ الكوري لإطلاق الأقمار الاصطناعية 2" الذي يبلغ وزنه مع محركاته العاملة بالوقود السائل 200 طن ويُسمّى بشكل غير رسمي "نوري"، من موقع غوهونغ عند الساعة الرابعة بعد الظهر (07,00 ت غ).

وتدعو خطط كوريا الجنوبية إلى إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية في المستقبل، لكن المسؤولين ينفون أن تكون للصاروخ (نوري) أي استخدامات كسلاح في حد ذاته.

كانت كوريا الجنوبية قد أطلقت صاروخا مشابها في عام 2013 جرى تطويره بالاشتراك مع روسيا، بعد عدة تأجيلات وبضعة اختبارات فاشلة.