رئيس الوزراء الياباني: غيرنا سياستنا تجاه روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده أعادت النظر في سياستها تجاه روسيا بشكل جدي في ضوء التطورات الأخيرة في أوكرانيا.



وقال كيشيدا أثناء مناقشات قادة الأحزاب السياسية عشية الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 يوليو القادم: "بعد شن الهجوم على أوكرانيا قامت اليابان بلا شك بإعادة النظر في سياستها تجاه روسيا بشكل جدي".

وأضاف أن القرارات التي اتخذتها اليابان تجاه روسيا بالإضافة إلى إجراءات مكافحة فيروس كورونا كانت بين القرارات الرئيسية التي تبنتها حكومته.

وحتى الآن فرضت اليابان عدة حزمات من العقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وتشمل العقوبات اليابانية حاليا 507 مواطنين روس و253 شخصا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك أكثر من 200 شركة ومؤسسة روسية بما فيها المصارف الكبيرة. كما حظرت اليابان تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا ومن بينها السيارات والدرجات النارية الفاخرة وأجهزة الكومبيوتر والكحول ومستحضرات التجميل والمنتجات عالية التقنية، بما في ذلك أشباه الموصلات والطابعات ثلاثية الأبعاد. وفي 17 يونيو الجاري فرضت اليابان أيضا حظرا على تصدير الشاحنات وشاحنات قلابة وجرافات، بالإضافة إلى الحظر على توريد بعض الأنواع من الخشب والفودكا وبعض البضائع الأخرى.

هذا ووعد فوميو كيشيدا بتخفيض اعتماد اليابان على الطاقة الروسية وخاصة تقليل حجم الفحم، مضيفا أن اليابان سوف تتخلى عن توريد النفط الروسي.