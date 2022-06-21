المستشار الألماني يوجه انتقادات حادة للجانب الأوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع صحيفة Münchner Merkur، إن ألمانيا تقدم لأوكرانيا المساعدة العسكرية اللازمة.



واتهم شولتس، الجانب الأوكراني بالتضليل وتحريف الحقائق، وأضاف: "الكثير مما يقولونه في هذا ببساطة، غير صحيح. والبعض منهم لا يقدر كما يجب تعقيد القضية".

ونوه المستشار، بأن تزويد بلاده لأوكرانيا بمنظومات أسلحة أكثر تقدما، مثل مدافع الهاوتزر أو الأنظمة المضادة للطائرات، يتطلب وجود عسكريين مدربين جيدا على استخدامها، وإلا فإن هذه الأسلحة ستكون غير فعالة، بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة تحتاج إلى ذخيرة محددة.

وأشار شولتس، إلى أن كل من يعتقد أنه يمكن شراء المعدات العسكرية من الوكالات كما هو الحال مع السيارات، مخطئ للغاية.

واختتم المستشار قائلا "أدرك أنه يجب علي أن أتحمل النقد. لكنني لن أسمح لأحد أن يبعدني عن اتباع مسار متوازن".