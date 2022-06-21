شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين يؤكد أن الصراع في أوكرانيا طويل الأمد ولن يثق بالغرب بعد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الأزمة حول أوكرانيا ستطول، وأن الدول الغربية لن تحظى بثقة موسكو بعد اليوم.



وفي تصريح لقناة MSNBC الأمريكية، قال بيسكوف "أمد هذه الأزمة سيطول، لكننا لن نثق في الغرب مرة أخرى".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في وقت سابق أنه "على الدول الاستعداد لحقيقة أن الصراع في أوكرانيا سيكون طويل الأمد وقد يمتد لسنوات".