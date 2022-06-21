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لوغانسك تؤكد أن القوات الأوكرانية قصفت مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت بعثة جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه بصواريخ "توتشكا-أو".

 

وكتبت البعثة في صفحتها على "تلغرام" أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال نصف ساعة صاروخا واحدا من منظومة "توتشكا-أو" على مدينة زيموغورييه وصاروخا مماثلا على مدينة ستاخانوف بالجمهورية.

 

ودققت أن إطلاق النار تم في الساعة 19:50 و20:17 (بتوقيت موسكو) أمس الاثنين من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

 

وتابعت أن قصف مدينة زيموغورييه أسفر عن إصابة مدنية واحدة مواليد 1983.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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