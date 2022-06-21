شكرا لقرائتكم خبر عن هل قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية يسرى بأثر رجعى؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "نيابة النقض توصى: القانون رقم 10 لسنة 2022 لا يسري بأثر رجعي"، استعرض خلاله رأى نيابة النقض حول قانون الايجار للأشخاص الاعتبارية، واعتبار القانون رقم 10 لسنة 2022 لا يسري بأثر رجعي، وتنفيذ الإنذار أو الحكم دون انتظار 5 سنوات طالما كان قبل التصديق على القانون، وإليكم التفاصيل كاملة: