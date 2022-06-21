الارشيف / اخبار العالم

هل قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية يسرى بأثر رجعى؟.. نقلا عن "برلماني"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هل قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية يسرى بأثر رجعى؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "نيابة النقض توصى: القانون رقم 10 لسنة 2022 لا يسري بأثر رجعي"، استعرض خلاله رأى نيابة النقض حول قانون الايجار للأشخاص الاعتبارية، واعتبار القانون رقم 10 لسنة 2022 لا يسري بأثر رجعي، وتنفيذ الإنذار أو الحكم دون انتظار 5 سنوات طالما كان قبل التصديق على القانون، وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا