شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" تناقش 27 اقتراحا برغبة بشأن المحافظات والخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، بعدد 27 اقتراحا برغبة، وذلك على هامش انعقاد الجلسة العامة .

وتنظر اللجنة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحديد واعتماد الطرق والمحاور كمحاور رئيسية بمدن محافظة أسيوط، تنفيذاً لما جاء بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، وآخر بشأن تطوير وحل مشاكل المناطق العشوائية داخل محافظة أسيوط.

كما تطرح اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن إنشاء مشروع إسكان اجتماعي أو بيوت ريفية في منطقة الباويطى بالواحات – محافظة الجيزة، واقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن إنشاء مدرسة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحطة مياه مرشحة بناحية برشوم بمركز طوخ – محافظة القليوبية، وآخر من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء مدينة سوهاج الجنوبية على مساحة (3000) فدان من الظهير الصحراوي، وتنظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خير الله، بشأن إقامة مساكن للشباب بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط على الأرض المخصصة لسوق الماشية مع نقل السوق إلى قرى الظهير الصحراوي، وآخر من النائبة سحر معتوق، بشأن عمل إسكان اجتماعي لمن تم هدم منازلهم نتيجة تطوير محور المحمودية الذي يمر بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومن النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إقامة محطة الصرف الصحي بقرية الضهرة بمركز فارسكور – محافظة دمياط، وتنظر الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن البدء في أعمال الصرف الصحي بقرى مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة، ومن النائب عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن تحديد الحيز العمراني وكردون المباني والمخطط الاستراتيجي والتفصيلي لقرى وعزب ونجوع وتوابع مركزي طامية وسنورس – محافظة الفيوم.

وتطرح الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن ضم منطقة الزيات بقرية ميت الموز ومنطقة الجحوش بقرية مليج مركز شبين الكوم إلى الحيز العمراني – محافظة المنوفية، ومن محمد الطوخي القصبي، بشأن تعويض الأهالي المنزوع ملكيتهم للنفع العام بخصوص إنشاء محاور مرورية جديدة بشقق سكنية أو أراضي بالمدن الجديدة، وآخر من النائب مجدى الأمير، بشأن إنشاء إحلال وتجديد خط مياه الطريق الدائري الموازي لشريط القطار بداية من الطريق العام بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.

وتبحث لجنة الاقتراحات والشكاوى، في جلسة آخرى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء مجمع مدارس بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط بمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رانيا الجزايرلى، بشأن تبسيط المناهج الدراسية المقررة على ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات المختلفة في شتى المراحل الدراسية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بحي الكوثر – محافظة سوهاج، وآخر من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء مجمع الشعراوي للتربية الفكرية بمركز جهينة – محافظة سوهاج.

كما تناقش اقتراح من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن بناء مدرسة ثانوية داخل سور مدرسة التعليم الأساسي بقرية شوغى – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، وآخر من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة بمدينة ناصر الجديدة لمرضى التوحد بمحافظة أسيوط، وتنظر مقترح النائب علاء خيرالله، بشأن إنشاء مبنى ملحق بمدرسة الفليو للتعليم الأساسي- إدارة أبو تيج التعليمية- محافظة أسيوط.

والمقرر أن تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الواسطى- مركز الفتح- محافظة أسيوط، ومن النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إنشاء جناح إضافي بمدرسة التعليم الأساسي بقرية الدوير – مركز صدفا – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عثمان المنتصر، بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية البرجاية- محافظة المنيا، وآخر من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن نقل الإدارة التعليمية في ديرب نجم – محافظة الشرقية من مقرها الحالي إلى مجمع المصالح الحكومية، ومقترح من النائب نبيل عسكر، بشأن سرعة طرح مدرسة عزبة التل للتعليم الأساسي التابعة لطوخ – مركز أبو كبير – محافظة الشرقية، ومن النائب سامي سليم، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية (113) التابعة لمركز أبو صوير – محافظة الإسماعيلية، ومن النائب/ علي أحمد العساس بشأن إحلال وتجديد مدرسة الشهيد أحمد العربي بقرية الباز – مركز الزرقا – محافظة دمياط.