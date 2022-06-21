شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش تنفيذ مكتسبات قانون ذوى الإعاقة وأوضاع المؤسسات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة 11 طلب إحاطة، بحضور ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التنمية المحلية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتنظر طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن توفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات إلكترونيا، وآخر من النائب أحمد بدوي، بشأن عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية لما قامت به جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية ترسا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعية بالقليوبية.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن ضرورة إقامة فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز بسيون محافظة الغربية، وطلب إحاطة مقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة ميت غمر الدقهلية، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم افتتاح مبنى منطقة البلينا التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رغم تجهيزه، وطلب إحاطة مقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن عدم استثناء الفئات المنصوص عليها بالمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإجازة تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم في الأعمال الصعبة والخطرة، وطلب إحاطة مقدم من النائبة نسرين صلاح، بشأن الكيانات الوهمية المسئولة عن تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بدون إشراف طبي وتتبع الحضانات التابعة لوزارة التضامن.

وتنظر طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حمدي محمد خطاب، بشأن تحمل الدولة نفقات ورسوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه للطلبة من ذوي الهمم، وطلب إحاطة مقدم من النائب محسن أحمد عبدالحميد، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، وطلب إحاطة مقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن عدم تفعيل كود الإتاحة الهندسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن النائبة عزة حسين، بشأن إلغاء التقييم الوظيفي بمكاتب التأهيل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي.