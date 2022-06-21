شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن اختفاء طائرة من طراز أن- 2 وعلى متنها 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة من طراز أن- 2 ، وعلى متنها ثلاثة أشخاص، اختفت عن الرادار في ياكوتيا بشرق روسيا اليوم الثلاثاء.

ونقل موقع "آر تي عربية" الروسي عن الإدارة المحلية للطوارئ القول في بيان لها إنها تلقت فجر اليوم معلومات تفيد بأن طائرة تابعة لشركة خاصة أقلعت من عاصمة الجمهورية ياكوتسك، ولم تصل إلى وجهتها في الوقت المحدد.

وأضاف البيان أنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة ثلاثة أشخاص: اثنان من أفراد الطاقم وراكب، إضافة إلى شحنة وزنها طن واحد.

وذكرت شركة "بولارنيه أفيالينيي" المحلية، أن طائرة أخرى على متنها فريق من رجال الإنقاذ أقلعت للبحث عن الطائرة المفقودة.