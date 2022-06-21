شكرا لقرائتكم خبر عن 123 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعي 458 مقابل 447 قبل أسبوع

سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل- عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام- بلغ حاليا 5ر458، مقابل 416 أمس الاثنين. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 3ر447، وقبل شهر .342

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 123 ألفا و97 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 105 آلاف و840 إصابة قبل أسبوع، وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 182 حالة، مقابل 107 حالات قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 27 مليونا و334 ألفا و993 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.