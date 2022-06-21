شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تطلق برنامجًا رياديًا لخلق فرص العمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت حكومة غانا برنامج "يو ستارت" المحفز على خلق فرص عمل للشباب، بما في ذلك العمل بقطاع الزراعة، حيث أنفقت (أكرا) ملايين الدولارات لاستيراد المواد الغذائية سنويًا، وهو وضع يمكن تجنبه إذا تم توجيه طاقة الشباب نحو الزراعة.

وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لريادة الأعمال والابتكار، كوفي أوفسو "إن أكثر من 100 ألف شاب غاني يبحثون عن وظائف سنويًا ومن المتوقع أن يقلل برنامج "يو ستارت" من هذا العدد، موضحا أن البرنامج سيدعم جميع الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق تجاريًا من قبل الشباب لمساعدتهم على إنشاء أعمالهم التجارية، مضيفاً: "بدأت معظم الصناعات الكبرى والوكالات متعددة الجنسيات كشركات مبتدئة وخضعت لعملية تحول بمرور الوقت".

وأشار إلى أن أمانة "يو ستارت" تلقت أفكارًا ومقترحات فريدة من الشباب، وأجرت تفاعلات مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، وستضمن المعلومات التي تم جمعها التنفيذ الناجح للبرنامج.

من جانبه، قال كبير مسئولي وزارة المالية السيد أندرو أميكسون، إن البرنامج يتوقع أن يخلق 800 ألف فرصة عمل مباشرة، وإن كل متقدم مؤهل سيُمنح الفرصة والدعم للمساهمة بحصته في التنمية الوطنية.