شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص جراء عاصفة شديدة بولاية بافاريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى شخص حتفه إثر عاصفة شديدة ضربت ولاية بافاريا الألمانية اليوم الاثنين، حسبما أفادت السلطات المحلية للولاية.

وقالت إيفا زيمرهوف، المتحدثة باسم مكتب منطقة فرايزنيج إن العاصفة تسببت في إصابة شخص بجروح خطيرة وفقدان شخص آخر.

وتعرضت العديد من خطوط الكهرباء في بلدة موسبرغ للتدمير، حيث انقطعت الكهرباء عن المنطقة. وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق بوقوع العديد من الضحايا في البلدة والمنطقة المحيطة بها.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة إنجولشتات إنه تم استدعاء رجال الشرطة للتعامل مع العديد من الحوادث في جميع أنحاء الولاية الواقعة جنوب شرقي ألمانيا، والتي شملت الإبلاغ عن وقوع مصابين، لكن لم تتوفر معلومات أكثر تفصيلاً حتى الآن.