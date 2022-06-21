اكسبو دبي... من معرض إلى مدينة!

بغداد - ياسين صفوان - تحت اسم "مدينة اكسبو دبي"، سيعيد معرض إكسبو 2020 الضخم فتح أبوابه أمام الزوار في تشرين الأول المقبل.

هذا ما أعلنه حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس الإثنين في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها إن

" مدينة إكسبو دبي ستضم متحفاً جديداً.. ومركزًا عالميًّل للمعارض.. ومقرات شركات اقتصادية ضخمة.. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي .. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله.. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة".



واختتم معرض إكسبو 2020 دبي فعالياته في 31 من آذار الماضي بعدما سجّل مدى ستة أشهر 24 مليوناً و102 ألف و967 زيارة واستقبل أجنحة 192 دولة.

علّم جناح بلاد الرافدين بتصميمه المستوحى من شبكة صيد السمك "السلية" في منطقة الفرص في المعرض عبر مجسّم فريد يعكس رغبة شعب في اغتنام الفرص وبناء مستقبل أفضل من واقعه المتزعزع الركائز.

التجوال في هذا الجناح بمثابة إبحار في ثقافة، فنون، علوم، أدب وفلكلور بلاد يجمع المؤرخون على أنها مهد أقدم الحضارات الانسانية التي نشأت وتطورت على ضفاف نهري دجلة والفرات وذلك من خلال التجوال الفعلي أو الافتراضي.

ونظم هذا الجناح الأمسيات الفنية الندوات والاجتماعات والفعاليات الأخرى بحضور وجوه سياسية وفنية شهيرة مثل قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الإعلامية سهير القيسي بالإضافة إلى وفد رسمي مثمثل برئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الادارية العليا في جمهورية العراق الدكتور كريم خصباك والسفير العراقي وغيرهم.