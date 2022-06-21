موسكو: إجراءات غربية "مدمرة" رفعت أسعار الحبوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت روسيا أمس إن سبب ارتفاع أسعار الحبوب الذي يثير مخاوف من أزمة غذاء عالمية، إجراءات "مدمرة" اتخذها الغرب، وليس ناجماً عن حظر موسكو الصادرات من أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام: "في ما يتعلق باحتمال مجاعة، يتجه عدد متزايد من الخبراء نحو سيناريو متشائم، وهذا ناجم عن الأنظمة الغربية التي تعمل محرضاً ومدمراً".

وأوضحت أن الغرب ارتكب "أخطاء منهجية" في تخطيط سياسته الزراعية وتسبب في تضخم عالمي، مع آليات مالية ونقدية تنطوي "على قصر نظر" وضعت خلال الجائحة.

وأضافت أن ارتفاع الأسعار هو أيضاً نتيجة سياسة "غير مدروسة" للتحول في مجال الطاقة من جانب البلدان الأوروبية والأمريكية الشمالية "خاصةً فرض استخدام الوقود الحيوي".

وأشارت زاخاروفا إلى "القيود غير القانونية" الغربية بعد هجوم الكرملين على أوكرانيا والتي أدت إلى اضطرابات الخدمات اللوجستية والمالية الروسية، خاصةً لتصدير الحبوب.