واشنطن.. 25 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن متهم بإطلاق النار

وقالت الشرطة في بيان عبر "تويتر" إن مشتبها فيه بإطلاق نار في واشنطن، ما يزال هاربا، وأضافت أنه سيتم تقديم تلك الجائزة "لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه".

وقالت الشرطة في البيان إن "إطلاق النار الليلة الماضية أدى بشكل مأساوي إلى مقتل صبي يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم ضابط في شرطة العاصمة".