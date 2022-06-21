شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" توافق علي اتفاقيتين بشأن التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائبة ماجدة بكري وكيل اللجنة، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

كما وافقت اللجنة أيضا علي قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

وتأتي الاتفاقية لدعم لمجالات التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي والتكنولوجي من خلال المنح الدراسية والبعثات المقدمة في درجات الماجستير، والدكتوراة، كذلك البرامج التدريبية، وذلك في النواحي الفنية والأكاديمية والتكنولوجية، وإنشاء مراكز للتميز في قطاعات مثل الطاقة والمياه والزراعة بالجامعات المصرية وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع الجامعات الأمريكية.